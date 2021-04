Jayden Braaf heeft zondag geschiedenis geschreven door als jongste Nederlander ooit tot scoren te komen in de Serie A. De achttienjarige aanvaller van Udinese droeg met een doelpunt bij aan de overwinning op Benevento (2-4).

Braaf kwam twintig minuten voor tijd het veld in en maakte in Benevento de 1-4. Het was zijn eerste doelpunt voor Udinese, dat de geboren Amsterdammer begin dit jaar op huurbasis overnam van Manchester City.

Met zijn eerste treffer volgde Braaf Clarence Seedorf op als jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Serie A. De voormalige middenvelder was negentien jaar en 323 dagen toen hij in het seizoen 1995/1996 voor het eerst tot scoren kwam voor Sampdoria.

In de top vijf staan ook Juventus-verdediger Matthijs de Ligt (twintig jaar en 82 dagen), voormalig AC Milan-spits Patrick Kluivert (21 jaar en 82 dagen) en Wim Kieft, die 21 jaar en 99 dagen oud was toen hij in de jaren tachtig bij Pisa voor het eerst doel trof.

De treffer van de achttien jaar en 237 dagen oude Braaf was niet de laatste van de wedstrijd, want Gianluca Lapadula maakte er in de 83e minuut nog 2-4 van namens laagvlieger Benevento. De tiende overwinning van het seizoen van Udinese, waar met Bram Nuytinck, Thomas Ouwejan en Marvin Zeegelaar nog drie Nederlanders onder contract staan, kwam echter niet meer in gevaar.

Braaf doorliep in Nederland een deel van de jeugdopleiding bij Ajax én PSV, maar koos in 2018 voor een overstap naar Manchester City. De talentvolle aanvaller speelde nog niet in de hoofdmacht van de 'Citizens'. Braaf speelde zondag zijn vierde wedstrijd in de Serie A namens Udinese, dat een optie heeft om de jonge Nederlander na dit seizoen te kopen van City.

