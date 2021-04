Internazionale heeft zondag een nieuwe stap gezet naar de negentiende landstitel uit de clubhistorie. De ploeg van Stefan de Vrij won met 1-0 van Hellas Verona en zag achtervolger Juventus punten verspelen. Eerder op de dag werd aanvaller Jayden Braaf de jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Serie A.

Thuis tegen Hellas Verona moest Inter, met De Vrij de hele wedstrijd in het veld, lang wachten op het bevrijdende doelpunt. Die viel in de 76e minuut en kwam op naam van vleugelverdediger Matteo Darmian.

In Florence kwam Juventus met Matthijs de Ligt in de defensie niet verder dan 1-1 tegen Fiorentina. Na de 1-0 van Dusan Vlahovic zorgde Álvaro Morata voor de gelijkmaker, maar daar bleef het bij.

De uitslagen betekenen dat Inter als koploper dertien punten voorsprong heeft op AC Milan, dat dit weekend nog in actie komt, en Juventus. Er zijn nog vijf speelrondes te gaan in de Serie A.

Met een landstitel zou Inter een einde maken aan een droogte van elf jaar. In 2010 werden de Milanezen met onder anderen Wesley Sneijder in de ploeg voor de vijfde keer op rij en de achttiende keer in totaal kampioen, maar daarna ging de 'Scudetto' één keer naar AC Milan en negen keer naar Juventus.

Achttienjarige Braaf maakt bijzondere treffer

Eerder op de dag zorgde Braaf bij Benevento-Udinese (2-4) als invaller voor de 1-4. Het was zijn eerste doelpunt voor Udinese, dat de geboren Amsterdammer begin dit jaar op huurbasis overnam van Manchester City.

Met zijn eerste treffer volgde Braaf, die achttien jaar en 237 dagen oud is, Clarence Seedorf op als jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Serie A. De voormalige middenvelder was negentien jaar en 323 dagen toen hij in het seizoen 1995/1996 voor het eerst tot scoren kwam voor Sampdoria.

In de top vijf staan ook Juventus-verdediger Matthijs de Ligt (twintig jaar en 82 dagen), voormalig AC Milan-spits Patrick Kluivert (21 jaar en 82 dagen) en Wim Kieft, die 21 jaar en 99 dagen oud was toen hij in de jaren tachtig bij Pisa voor het eerst doel trof.

Braaf zat in de jeugdopleiding bij Ajax én PSV, maar koos in 2018 voor een overstap naar City. De aanvaller speelde nog niet in de hoofdmacht van de 'Citizens'. Braaf speelde zondag zijn vierde wedstrijd in de Serie A namens Udinese, dat een optie heeft om de jonge Nederlander na dit seizoen te kopen.

