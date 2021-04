FC Emmen heeft de imponerende serie in de Eredivisie zondag een vervolg gegeven. De opgeleefde ploeg van trainer Dick Lukkien was in eigen huis dankzij een hattrick van aanvoerder Michael de Leeuw met 3-1 te sterk voor Heracles Almelo en heeft vol zicht op handhaving.

Voor het oog van twaalfhonderd enthousiaste toeschouwers viel de bevrijdende 2-1 vlak voor tijd - De Leeuw schoot via de onderkant van de lat fraai raak - en werd het dankzij de in vorm verkerende aanvaller in de extra tijd ook nog 3-1.

De Leeuw had vlak na rust uit een door hemzelf versierde penalty ook al voor de openingstreffer gezorgd. Emmen leek vervolgens punten te gaan verspelen toen Rai Vloet namens Heracles laat in de wedstrijd eveneens uit een strafschop scoorde, maar die tik kreeg de thuisploeg niet klein.

De overwinning was verdiend voor Emmen, dat gesteund door de fanatieke supporters de gevaarlijkste ploeg was. Zo had Jari Vlak op slag van rust al de lat en de paal geraakt.

De twaalfhonderd supporters van FC Emmen beleefden een prachtige middag. Foto: ANP

Handhaving steeds dichterbij voor Emmen

Emmen leek dit seizoen op weg naar kansloze degradatie, maar is helemaal opgeleefd. De ploeg van coach Lukkien is al acht wedstrijden op rij ongeslagen (vijf zeges, drie gelijke spelen) en verlaat voor het eerst in 5,5 maand de onderste twee plaatsen. De club heeft nu voor het eerst in de historie drie Eredivisie-duels op rij gewonnen.

Dankzij de opmars hebben de Emmenaren als nummer zestien vol zicht op de veilige plaatsen in de Eredivisie. Nummer veertien RKC Waalwijk heeft twee punten meer en op nummer vijftien Willem II wordt één punt toegegeven.

Heracles leed een dure nederlaag in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De formatie van trainer Frank Wormuth staat nog achtste, maar voelt de hete adem van onder meer FC Twente, sc Heerenveen en Sparta Rotterdam in de nek.

