Fortuna Sittard begint zondag met Piet Velthuizen aan de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag in de Eredivisie. De veelbesproken doelman is de vervanger van Yanick van Osch, die positief is getest op het coronavirus.

De 34-jarige Velthuizen keepte eind februari in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-0) zijn eerste duel sinds 2017, maar zijn terugkeer liep uit op een fiasco. De geboren Nijmegenaar maakte geen goede indruk en raakte na amper 25 minuten geblesseerd.

Het optreden van Velthuizen leidde niet alleen tot kritiek op de doelman, maar veroorzaakte ook intern grote onrust. Keeperstrainer Sieb Dijkstra had eerder namelijk geadviseerd om niet Velthuizen, maar de Oostenrijker Tobias Knoflach te halen.

Dijkstra voelde zich gepasseerd door hoofdcoach Sjors Ultee en kreeg het met hem aan de stok. Fortuna besloot Dijkstra uiteindelijk uit de technische staf te verwijderen en naar de jeugdopleiding terug te zetten.

Velthuizen erkende later dat hij beter niet had kunnen spelen tegen Groningen. "Ik ben oud en wijs genoeg en had slimmer moeten zijn", zei hij tegen Omroep Gelderland. "Maar je wil jezelf na zo'n lange tijd ook weer op de kaart zetten. Je bent voetballer, dan wil je altijd spelen. Dat is voor nu mislukt, ik had daar gewoon niet moeten gaan staan."

Na twee maanden krijgt enkelvoudig international Velthuizen nu dus een nieuwe kans. De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag is om 14.30 uur begonnen en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

