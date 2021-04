Ajax begint zondag met Davy Klaassen en Antony aan de topper tegen AZ in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kunnen voor het oog van 7.500 toeschouwers officieus de landstitel veiligstellen.

De 28-jarige Klaassen en de zeven jaar jongere Antony begonnen afgelopen donderdag nog op de bank toen Ajax een inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht speelde. De aanvallende middenvelder en de vleugelspeler kwamen na rust alsnog het veld in, maar konden Ajax niet voor puntenverlies behoeden (1-1).

De basisplaats van Klaassen gaat ten koste van Mohammed Kudus en Antony neemt als rechtsbuiten de plek in van David Neres. Verder bracht trainer Erik ten Hag geen wijzigingen aan ten opzichte van het midweekse duel met FC Utrecht.

Bij AZ keert aanvoerder Teun Koopmeiners terug in de basiself. De middenvelder miste vorige week de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0) vanwege een schorsing. Zijn plek in het elftal gaat ten koste van Jordy Clasie. Yukinari Sugawara neemt op de rechtsbackpositie de plek in van Jonas Svensson, die niet volledig fit is.

Bij de topper tussen Ajax en AZ zijn 7.500 toeschouwers welkom. Foto: Pro Shots

Ajax kan landstitel nog niet officieel veiligstellen

De topper tussen Ajax en AZ begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Door de 1-0-zege van PSV op FC Groningen van zaterdag kunnen de Amsterdammers dit weekend de landstitel nog niet officieel veiligstellen. De Eindhovenaren hebben negen punten minder.

AZ strijdt in het restant van het seizoen nog om de tweede plek en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Pascal Jansen heeft op dit moment drie punten minder dan PSV.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller en Tadic.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Gudmundsson; Stengs, Boadu en Karlsson.

