Ajax-AZ ·

"We kunnen vandaag nog geen kampioen worden, dus we moeten ons gewoon focussen op deze wedstrijd", zegt Ten Hag. "Onze voorbereiding was dan ook niet anders dan anders. We hebben dit seizoen al twee keer van AZ gewonnen, al zullen ze vanmiddag zeker niet de rode loper uitleggen." Bij winst op AZ heeft Ajax wel officieus de landstitel te pakken, al zou het dan puur in theorie nog mis kunnen gaan.