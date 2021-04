ADO Den Haag-Fortuna Sittard ·

39' GOAL Fortuna! 0-1



Het is Fortuna dat de score opent in het Cars Jeans Stadion. Flemming is door de verdediging van ADO helemaal over het hoofd gezien en kan met een geplaatst schot doelman Fraisl verschalken. Deze tegenslag kan de hekkensluiter absoluut niet gebruiken in de overlevingsstrijd in de Eredivisie.