Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag de leiding over de eerste ontmoeting tussen Real Madrid en Chelsea in de halve finales van de Champions League, zo heeft de UEFA zondag bekendgemaakt.

De 38-jarige Makkelie wordt in Madrid geholpen door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom is de videoscheidsrechter en wordt daarbij geassisteerd door Jochem Kamphuis.

Het is de achtste keer dit seizoen dat Makkelie een wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League mag fluiten. De Nederlander had tot dusver de leiding over vijf groepsduels en twee ontmoetingen in de achtste finales (Sevilla-Borussia Dortmund en Real Madrid-Atalanta).

Eerder deze week kreeg Makkelie nog meer goed nieuws van de scheidsrechterscommissie van de UEFA: hij mag komende zomer, net als Björn Kuipers, fluiten op het EK. Het is voor het eerst dat er twee Nederlandse arbiters naar het Europese titeltoernooi gaan.

De Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Chelsea begint dinsdag om 21.00 uur. De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. De heenwedstrijd van dat tweeluik staat woensdag op het programma.

Makkelie kwam vrijdag al in actie in de Eredivisie, waar hij de degradatiekraker tussen Willem II en RKC (1-0) in goede banen moest leiden.