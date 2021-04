Aleksander Ceferin heeft zondag nog maar eens benadrukt dat de twaalf oprichters van de Super League niet zullen ontsnappen aan een sanctie. De voorzitter van de UEFA toont wel meer genade voor de Engelse clubs in tegenstelling tot de rest van de grootmachten die aan de basis stonden van de controversiële elitecompetitie.

"Iedereen moet de consequenties onder ogen zien. We kunnen niet doen alsof er niks gebeurd is", zegt Ceferin in gesprek met de Daily Mail. "Het is niet oké wat de clubs hebben gedaan en we zullen de komende dagen moeten bekijken hoe we daarop gaan antwoorden."

Van de twaalf oprichters geloven alleen Real Madrid, Juventus en FC Barcelona nog in een Super League. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal en Tottenham Hotspur trokken zich dinsdag onder zware druk terug en woensdag volgden ook Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan.

"Wat mij betreft is er een duidelijk verschil tussen de Engelse clubs en het andere zestal. De Engelse clubs trokken zich als eerste terug en gaven toe een fout te hebben gemaakt. Je moet echt veel moed hebben om dat te kunnen toegeven", aldus Ceferin, die eerder deze week al forse kritiek uitte op de topmannen achter de twaalf clubs.

"Voor mij zijn de twaalf clubs onder te verdelen in drie groepen: de Engelse clubs, dan Atlético, AC Milan en Inter en daarna de groep met clubs die het gevoel hebben dat de aarde plat is en de Super League nog steeds toekomst heeft. Er zit een groot verschil tussen die groepen, maar iedereen zal verantwoordelijk worden gehouden. We zullen het zien."

Het uitvoerend comité van de UEFA maakte vrijdag bekend nog na te denken over mogelijke sancties voor de twaalf Super League-oprichters. Het is nog niet duidelijk waar de clubs rekening mee moeten houden, maar het lijkt er nu wel op dat de Premier League-clubs minder hard zullen worden aangepakt.