Bayern München-trainer Hansi Flick wilde zaterdag niet te lang stilstaan bij de verloren kampioenswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05. De 'Rekordmeister' ging verrassend met 2-1 ten onder bij de laagvlieger en verprutste de eerste kans om de titel veilig te stellen.

"We moeten deze wedstrijd snel vergeten", zei Flick na de pijnlijke nederlaag in Mainz. "De spelers hebben heel veel wedstrijden in hun benen. Het zag er niet naar uit dat we wisten wat we aan het doen waren op het veld. Het oogde traag en we speelden niet met de intensiteit die we normaal laten zien."

Bayern stond al na drie minuten op achterstand in de Opel Arena en de marge was bij rust al twee. De aansluitingstreffer van Robert Lewandowski diep in blessuretijd kwam veel te laat voor de koploper om nog aanspraak te maken op een punt of meer.

"Mainz heeft het gewoon heel goed gedaan", was Flick lovend over de huidige nummer twaalf van de Bundesliga. "Ze verdedigden agressief en gaven bijna niks weg. We hebben amper een goede scoringskans gehad. Na rust deden we het iets beter, maar we kwamen er maar niet doorheen."

Bayern München-trainer Hansi Flick vindt dat zijn ploeg ondermaats speelde tegen Mainz. Foto: Pro Shots

Bayern moet hopen op verlies Leipzig of wachten op 8 mei

Het was de vierde nederlaag dit seizoen voor Bayern en de eerste sinds 20 februari, toen Eintracht Frankfurt met 2-1 te sterk was. Doelman Manuel Neuer vindt dat zijn ploeg het simpelweg niet verdiende om van Mainz te winnen en daarmee de negende landstitel op rij veilig te stellen.

"Je kunt een wedstrijd niet op deze manier benaderen en dan verwachten dat je even gaat winnen", zei de aanvoerder. "Mainz strijdt nog tegen degradatie en snakte naar de punten, daarom was het zo moeilijk voor ons. Ze straften onze fouten af. Onze lichaamstaal en opbouw van achteruit waren gewoon niet goed genoeg."

Bayern kan dit weekend nog wel kampioen worden, maar dan moet nummer twee RB Leipzig zondag verliezen van VfB Stuttgart. Anders krijgt 'FC Hollywood' op 8 mei in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach een nieuwe kans om kampioen te worden.

