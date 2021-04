Trainer Zinédine Zidane vindt dat er geen man overboord is na het nieuwe puntenverlies van Real Madrid in La Liga. 'De Koninklijke' bleef zaterdag tegen Real Betis op een doelpuntloos gelijkspel steken en bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om het kampioenschap.

Real Madrid staat nu tweede in La Liga met 71 punten. Dat zijn er twee minder dan koploper Atlético Madrid, dat een duel minder gespeeld heeft. Daarbij komt dat nummer drie FC Barcelona (68 punten, twee duels te gaan) Real in de nek hijgt.

"De titelrace is nog niet ten einde gekomen", benadrukte Zidane op zijn persconferentie. "We hebben nog vijf wedstrijden te spelen dit seizoen en dat zijn er nog heel wat. Bovendien moeten de andere teams nog in actie komen. Wij blijven vechten."

Het is de tweede keer in een week tijd dat Real Madrid niet verder komt dan een doelpuntloze remise. De Madrilenen speelden vorige week zondag met 0-0 gelijk tegen Getafe, maar herstelde zich drie dagen later met een simpele zege bij Cádiz CF (0-3).

"Tegen Real Betis deden we het defensief prima, maar in aanvallend opzicht lieten we veel steken vallen en waren we niet scherp genoeg. We verloren de bal te vaak", aldus een kritische Zidane, die door de rentree van Eden Hazard wel een nieuwe impuls in de voorhoede heeft.

De door blessures geplaagde Belg kwam tegen Real Betis in de 77e minuut het veld in en speelde zijn eerste wedstrijd sinds 13 maart. "Hij maakte een goede indruk en daar ben ik blij mee. Eden gaat ons in het slot van het seizoen iets extra's brengen en daar gaan we optimaal van profiteren."

Stand in top La Liga 1. Atlético Madrid 32-73

2. Real Madrid 33-71

3. FC Barcelona 31-68

4. Sevilla 32-67

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga