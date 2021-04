Elf Italiaanse clubs hebben Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino een brief gestuurd met het verzoek Juventus, Internazionale en AC Milan een sanctie op te leggen vanwege hun betrokkenheid bij de beoogde Super League.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA en verschillende Italiaanse media is de brief afkomstig van AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma en Cagliari. Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Udinese en Verona zijn er niet bij betrokken.

De elf clubs vinden dat de Serie A de acties van Juventus, AC Milan en Internazionale "moet analyseren". "Ze hebben de Super League mede ontwikkeld. Door in het geheim te handelen, hebben ze het Italiaanse voetbal ernstige schade toegebracht", zo staat er naar verluidt in de brief.

Juventus, Internazionale en AC Milan waren drie van de in totaal twaalf oprichters van de Super League. De controversiële competitie werd in de nacht van zondag op maandag aangekondigd, maar door de forse kritiek besloten Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool en Chelsea zich dinsdagavond al terug te trekken.

38 Woedende Chelsea-fans protesteren massaal tegen Super League

'Inter en AC Milan hebben zich formeel niet teruggetrokken'

Een dag later volgden ook Atlético Madrid, Inter en AC Milan, al benadrukten de Milanese clubs in hun verklaring dat er volgens hen verandering nodig is. Juventus trok zich helemaal niet terug en blijft net als Real Madrid en FC Barcelona zelfs openlijk voorstander van de Super League.

De elf Serie A-clubs zijn bang dat AC Milan en Inter zich later toch weer bij de overgebleven oprichters gaan voegen. "Tot op heden hebben ze formeel nog niet medegedeeld dat ze zich terugtrekken. Daardoor bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er een nieuwe poging wordt gedaan om de Super League op te starten. Dat zou onaanvaardbaar zijn."

De UEFA overweegt momenteel al sancties tegen de twaalf clubs die betrokken waren bij de oprichting van de Super League. Voorzitter Aleksander Ceferin liet eerder wel weten dat de bond er rekening mee zal houden dat de Engelse clubs "hun fout hebben toegegeven".