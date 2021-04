Het gehele Engelse profvoetbal gaat komend weekend geen gebruik maken van sociale media. Daarmee willen de clubs een statement maken tegen online racisme en andere beledigingen.

De boycot van Twitter, Facebook en Instagram begint op vrijdag en duurt tot en met maandag, Clubs, spelers, trainers en scheidsrechters zullen niets op sociale media plaatsen.

Clubs van alle vier de profniveaus doen er aan mee, net als de Super League, het Championship voor vrouwen en de Engelse bond FA.

"Deze boycot laat zien dat het Engelse voetbal de handen ineenslaat om te benadrukken dat socialemediabedrijven meer moeten doen om online haat uit te roeien", zo melden de clubs in een gezamenlijk statement. "Tegelijkertijd willen we wijzen op het belang van onderwijs over de strijd tegen discriminatie."

Eerder deze maand deden de clubs Swansea City, Birmingham City en het Schotse Rangers FC hun sociale media al een week in de ban, nadat spelers van die clubs racistisch waren bejegend.

In februari schreef het Engelse voetbal nog een brief aan de grote socialemediabedrijven met een oproep om accounts die zich schuldig maken aan racisme en beledigingen te blokkeren. Daar is volgens de Premier League onvoldoende gehoor aan gegeven door Facebook, Twitter en Instagram.