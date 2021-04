PSV-trainer Roger Schmidt was zaterdag blij met de reactie van zijn ploeg op het tactische plan van FC Groningen. De Eindhovenaren boekten na een moeizame eerste helft een 1-0-overwinning.

"Ze speelden een vreemd soort voetbal", zei Schmidt voor de camera van ESPN over het spel van de Groningers. De ploeg van coach Danny Buijs koos snel voor de lange bal naar spits Jørgen Strand Larsen, waarna er op de helft van PSV werd geduelleerd om de tweede bal.

"Daar hadden we het erg lastig mee, maar ik kan mijn ploeg de complimenten geven voor de rust die ze bewaarden", aldus de PSV-trainer.

In de tweede helft kreeg PSV de bezoekers uit Groningen meer onder druk. "Zij bleven precies hetzelfde spelletje spelen, maar wij pasten ons aanvallende spel goed aan", zei Schmidt. "We probeerden de bal vaker achter de laatste linie te leggen en dat lukte."

De spelers van PSV bedanken het publiek. De spelers van PSV bedanken het publiek. Foto: ANP

'Zo vaak scoren en toch maar één die telt'

Ook Dumfries zag dat PSV in de tweede helft beter in zijn spel kwam. "We waren vandaag vooral na rust goed", zei Dumfries, die benadrukte dat PSV de wedstrijd eerder had moeten beslissen.

De nummer twee van de Eredivisie kreeg de bal ook vier keer in het net, maar drie goals werden afgekeurd, waarvan twee door de VAR. "Ongekend natuurlijk, dat we zo vaak scoren en er maar eentje telt", aldus Dumfries. "De VAR was scherp vandaag", voegde hij daar lachend aan toe.

De 1-0-zege van PSV betekent dat Ajax dit weekend nog geen kampioen kan worden. De Amsterdammers spelen zondag thuis tegen AZ (aftrap 14.30 uur), dat in de strijd om de tweede plaats nu drie punten achterstand heeft op PSV.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie