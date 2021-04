FC Cincinnati heeft zaterdag een flinke nederlaag geleden in de Major League Soccer (MLS). New York City was in eigen huis met liefst 5-0 te sterk voor de ploeg van trainer Jaap Stam.

Halverwege was de schade nog beperkt tot 1-0 door een treffer van Jesús Medina, maar in de tweede helft liep New York verder uit dankzij een eigen doelpunt van Nick Hagglund en treffers van Gudmundur Thórarinsson, Valentín Castellanos en opnieuw Medina.

Bij Cincinnati deden drie oud-Eredivisie-spelers mee. Kamohelo Mokotjo had een basisplaats en Jürgen Locadia en Haris Medunjanin kregen een invalbeurt van Stam, die niet over de geblesseerde Maikel van der Werff kon beschikken.

Stam, die in mei vorig jaar door Cincinnati werd aangesteld als opvolger van Ron Jans, begon het seizoen vorige week met een 2-2-gelijkspel tegen Nashville SC.