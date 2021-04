De spelers van VVV-Venlo waren zaterdag wanhopig na de pijnlijke nederlaag tegen Sparta Rotterdam (2-0). Aanvoerder Danny Post zag na het duel op Het Kasteel amper aanknopingspunten voor een goede afloop van de degradatiestrijd.

"Het hele jaar is een grote teleurstelling", zei een zichtbaar aangeslagen Post voor de camera van ESPN. "Mentaal zitten we er gewoon doorheen. Werkelijk niets lukt. En dat ligt volledig aan onszelf."

De aanvoerder was na de elfde Eredivisie-nederlaag op rij - een negatief clubrecord - kritisch over de mentaliteit van zijn ploeg. "Daar zit het bij ons echt niet goed. Er is geen enkele wedstrijdbeleving en het lijkt alsof we als ploeg geen idee hebben wat er op het spel staat."

Na een reeks van zeven nederlagen onder trainer Hans de Koning werd er ook onder vervanger Jos Luhukay nog geen wedstrijd gewonnen. "Je kan José Mourinho voor deze groep zetten, maar dat maakt echt geen verschil", zei Post.

De spelers van VVV-Venlo treuren na een tegendoelpunt van Sparta Rotterdam. Foto: ANP

'Het gaat als een nachtkaars uit'

VVV verloor op Het Kasteel door goals van Laros Duarte en Bryan Smeets. De 1-0 was wat ongelukkig, omdat het afstandsschot van Duarte door verdediger Tristan Dekker van richting werd veranderd.

"Geluk dwing je af", aldus Post. "Maar wij roepen het over onszelf af dat we een tegendoelpunt krijgen"

"We hebben zoveel gesprekken gehad. Er zijn harde woorden gevallen, er waren positieve gesprekken, maar het helpt allemaal niet. We roepen het over onszelf af en een goed resultaat is het enige wat kan helpen. Op deze manier gaat dat resultaat er nooit komen en dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit."

VVV moet vrezen dat het na dit weekend onder de degradatiestreep staat. De Limburgers staan nu nog zestiende, maar hebben maar één punt meer dan nummer zeventien FC Emmen. De Drenten spelen zondag thuis tegen Heracles Almelo.

De onderste twee ploegen in de Eredivisie degraderen aan het einde van het seizoen. De nummer zestien speelt play-offs.