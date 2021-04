Spelers en trainer van FC Groningen konden zaterdagavond weinig begrip opbrengen voor de penalty die PSV kreeg. De Eindhovenaren wonnen dankzij de benutte strafschop met 1-0.

"Het voelt onrechtvaardig. Hij schiet hem van ongeveer 2 meter tegen mijn hand aan", zei Groningen-verdediger Wessel Dammers tegen ESPN.

Het cruciale moment speelde zich kort na rust af. Een schot van Donyell Malen kwam tegen de uitgestoken arm van Dammers. Arbiter Jeroen Manschot liet aanvankelijk doorspelen, maar werd later door VAR Kevin Blom naar de zijkant geroepen. Nadat Manschot de beelden langdurig had bekeken, kende hij uiteindelijk een strafschop toe, waaruit Eran Zahavi de enige treffer van de wedstrijd maakte.

Dammers vond het maar "onzin", zo liet hij weten. "Ik stap uit om het schot te blokken en maak gewoon een lopende beweging. Ik beweeg niet met mijn arm naar de bal of wat dan ook", mopperde de verdediger.

Ook trainer Danny Buijs zette zijn vraagtekens bij de penalty. "Dammers heeft zijn hand naast zijn lichaam en dan is het ook nog de vraag of het wel in het strafschopgebied is. Heel knap dat Jeroen en Kevin dit geconstateerd hebben", zei Buijs cynisch. "Ook met een derde herhaling voor een tv'tje in Zeist heb je niet de garantie dat ze altijd de juiste beslissing nemen."

Eran Zahavi schiet de door FC Groningen betwiste strafschop recht door het midden binnen. Eran Zahavi schiet de door FC Groningen betwiste strafschop recht door het midden binnen. Foto: Pro Shots

Dammers trots op optreden Groningen in Eindhoven

Groningen moest vooral tegenhouden in het Philips Stadion, maar dat deed de subtopper naar behoren. PSV was de betere ploeg en had de pech dat drie andere treffers werden afgekeurd door de VAR en de grensrechter.

"Organisatorisch stonden wij goed", vond Dammers. "Op een paar kleine momenten na waarop PSV tot kansen kwam. Maar we hebben het PSV tot de slotfase moeilijk weten te maken en daar mogen we trots op zijn. Daarom is het ontzettend zuur dat de VAR zo ingrijpt."

Ook na de krappe nederlaag is Groningen nog altijd de nummer zes van de Eredivisie. De nummers vijf tot en met acht spelen na het seizoen in de play-offs om Europees voetbal.

