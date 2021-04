VVV-Venlo moet steeds meer vrezen voor degradatie. De Limburgers verloren zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam voor de elfde keer op rij in de Eredivisie (2-0). Sparta is definitief zeker van nog een seizoen in de Eredivisie.

De laatste zege van VVV was op 27 januari (4-1 tegen Vitesse). Daarna volgden elf nederlagen in de Eredivisie. Het negatieve clubrecord stond op tien duels op rij aan het einde van het seizoen 1978/1979 en het begin van het seizoen 1985/1986.

De ploeg van trainer Jos Luhukay moet vrezen dat het na dit weekend onder de degradatiestreep staat. VVV staat nu nog zestiende, maar heeft maar één punt meer dan nummer zeventien FC Emmen. De Drenten spelen zondag thuis tegen Heracles Almelo.

De onderste twee ploegen in de Eredivisie degraderen aan het einde van het seizoen. De nummer zestien speelt play-offs.

Sparta klimt naar de elfde plek en heeft met nog vier duels vijftien punten meer dan VVV. Degradatie is daardoor onmogelijk voor de ploeg van coach Henk Fraser.

Tweeduizend fans én huwelijksaanzoek op Kasteel

De tweeduizend fans op Het Kasteel zagen zaterdag een eerste helft met weinig grote kansen. Met name VVV werd zonder de geschorste topscorer Giorgos Giakoumakis (24 goals) amper gevaarlijk.

Vlak voor rust konden de Rotterdamse supporters toch juichen voor een treffer. Een schot van grote afstand van Sparta-middenvelder Laros Duarte werd van richting veranderd door VVV-verdediger Tristan Dekker, waardoor keeper Thorsten Kirschbaum kansloos was: 1-0.

Na een geslaagd huwelijksaanzoek van een Sparta-supporter was de thuisploeg ook in de tweede helft de betere ploeg op het veld. Bryan Smeets bepaalde in de 67e minuut de eindstand na voorbereidend werk van Abdou Harroui.

Na de 2-0 werd het vooral onvriendelijk op het veld, met nog drie gele kaarten voor het gefrustreerde VVV en één voor Sparta.

