PSV heeft zaterdag met een 1-0-zege op FC Groningen het kampioenschap van Ajax met minimaal een week uitgesteld. De wedstrijd in Eindhoven stond in het teken van de maandag op 74-jarige leeftijd overleden 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen.

Zaterdagmiddag vond de uitvaartplechtigheid van Van der Kuijlen plaats in het Philips Stadion. De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte en tijdens de elfde minuut, het rugnummer van de topscorer aller tijden van de Eredivisie, applaudisseerden de vierduizend aanwezige fans voor de clubicoon.

Eran Zahavi maakte in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd uit een door de VAR toegekende strafschop. De videoarbiter speelde sowieso een hoofdrol door na rust twee Eindhovense treffers te annuleren.

De zege van PSV betekent ook dat Ajax dit weekend nog geen kampioen kan worden. De Amsterdammers spelen zondag thuis tegen AZ, dat in de strijd om de tweede plaats nu drie punten achterstand heeft op PSV.

PSV mist goede kansen in eerste helft

PSV was voor rust de betere ploeg en kreeg een handvol goede kansen. Cody Gakpo raakte na een kwartier spelen met een snoeiharde uithaal de lat.

Het gevaarlijkste moment van Groningen in de eerste helft kwam na een uitglijder van Yvon Mvogo, maar de doelman van PSV kon een tegentreffer daarna nog net voorkomen. Vervolgens was Donyell Malen dicht bij de openingstreffer, maar hij strandde op Groningen-doelman Sergio Padt.

Ook Zahavi en opnieuw Malen waren nog dreigend voor PSV, waarna Ibrahim Sangaré de beste kans van de eerste helft kreeg. Op 2 meter van het doel schoot de middenvelder over.

De geblesseerde Groningen-aanvaller Arjen Robben bekeek het duel tegen zijn oude ploeg vanaf de tribunes. De geblesseerde Groningen-aanvaller Arjen Robben bekeek het duel tegen zijn oude ploeg vanaf de tribunes. Foto: Pro Shots

Drie van de vier PSV-treffers afgekeurd

Vroeg in de tweede helft trof ook Groningen het aluminium. Mohamed El Hankouri schoot buiten bereik van Mvogo op de paal. PSV nam daarna de regie in handen en was een aantal keren dreigend voordat Zahavi de score leek te openen.

De vierduizend fans in het Philips Stadion juichten echter voor niets, want de VAR constateerde dat de bal bij de voorzet van Denzel Dumfries over de achterlijn was geweest en annuleerde de openingstreffer.

Enkele minuten later kwam de VAR PSV wel te hulp. Groningen-verdediger Wessel Dammers kreeg van korte afstand een bal tegen zijn uitgestoken arm geschoten en scheidsrechter Jeroen Manschot kende na lang twijfelen een strafschop toe, die benut werd door Zahavi: 1-0.

Daarmee was de hoofdrol van de VAR nog niet voorbij, want enkele minuten later werd de 2-0 van Gakpo door de videoarbiter afgekeurd, omdat de aanvaller van PSV een fractie buitenspel bleek te staan bij de steekpass van Malen.

In de slotfase werd nogmaals een treffer van PSV afgekeurd. Malen schoot de bal langs Padt, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel.

Door alle oponthoud kwamen er liefst acht minuten blessuretijd bij. Groningen-keeper Padt ging bij een hoekschop mee naar voren en kopte nog bijna de onverdiende gelijkmaker binnen. De inzet ging voor het doel van zijn collega Mvogo langs.