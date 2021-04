Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain zaterdag in ieder geval voor één dag naar de koppositie in de Franse Ligue 1 geschoten. De vedette leidde de regerend kampioen met twee goals naar een 1-3-zege op FC Metz, maar raakte ook geblesseerd.

Mbappé moest in de 87e minuut gewisseld worden met een bovenbeenblessure. PSG speelt woensdag het eerste duel met Manchester City in de halve finales van de Champions League.

"Hij kreeg een tik tegen zijn bovenbeen, maar we denken dat het niets ernstigs is", zei trainer Mauricio Pochettino na het duel bij Canal+.

De coach zal hopen dat zijn sterspeler woensdag weer fit is, want Mbappé bewees ook in Metz dat hij in topvorm is. Hij opende binnen vier minuten de score in Stade Saint-Symphorien door na een mooie dieptepass van Ander Herrera via de binnenkant van de paal raak te schieten.

Na de 1-1 van Metz-verdediger Fabien Centonze zette Mbappé PSG na een uur voor de tweede keer op voorsprong. De aanvaller was nog wat gefrustreerd vanwege een gele kaart, kreeg de bal na een fout van de Metz-defensie opeens in zijn bezit en knalde raak van net buiten het strafschopgebied. Mauro Icardi tekende vlak voor tijd uit een strafschop voor de eindstand: 1-3.

Kylian Mbappé maakt de 0-1 na een typische sprint. Kylian Mbappé maakt de 0-1 na een typische sprint. Foto: Pro Shots

Mbappé topscorer met 25 goals

De 22-jarige Mbappé heeft nu vijf goals gemaakt in zijn laatste drie Ligue 1-duels. Hij staat dit seizoen op 25 competitiedoelpunten, waarmee hij op de topscorerslijst ruim aan de leiding gaat. Olympique Lyon-aanvoerder Memphis Depay is de nummer twee met achttien treffers.

Paris Saint-Germain, waarbij Mitchel Bakker na 64 minuten inviel, heeft met nog vier duels te spelen een voorsprong van twee punten op Lille OSC, dat zondag nog de topper tegen nummer vier Olympique Lyon speelt.

