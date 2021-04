Sc Heerenveen heeft zaterdag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle verloren. Zonder de met het coronavirus besmette Henk en Joey Veerman gingen de Friezen met 0-2 onderuit.

Het gemis van met name clubtopscorer Henk Veerman, die zaterdagochtend met Joey Veerman positief testte op COVID-19, liet zich voelen in het Abe Lenstra Stadion, waar tweeduizend fans op de tribune zaten. Siem de Jong kreeg een van de weinige goede kansen voor de thuisploeg, hij raakte kort voor rust van dichtbij de paal.

PEC leidde op dat moment al met 0-1 door een doelpunt van Pelle Clement in de 28e minuut. De linksbuiten schoot de bal met zijn linkervoet in de verre hoek, net buiten het bereik van Heerenveen-keeper Erwin Mulder.

Na rust dicteerde Heerenveen het spel, maar het was juist PEC dat op 0-2 kwam. Verdediger Bram van Polen, die vrijdag voor een jaar bijtekende bij de 'Blauwvingers', kopte halverwege de tweede helft een hoekschop binnen. Ondanks een slotoffensief van Heerenveen kwam de zege van PEC niet meer in gevaar.

Door de nederlaag raakt Heerenveen verder achterop in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De Friezen staan tiende en hebben twee punten minder dan nummer acht Heracles, dat zondag FC Emmen treft. De nummers vijf tot en met acht spelen play-offs om een ticket voor de nieuwe Conference League.

PEC was al zo goed als zeker van handhaving in de Eredivisie en kan onder trainer Bert Konterman het seizoen rustig uitspelen. De Zwollenaren, die in februari trainer John Stegeman nog ontsloegen vanwege degradatiezorgen, bezetten de elfde plaats en zijn Heerenveen tot op twee punten genaderd.

