PSV begint zaterdag met Ibrahim Sangaré aan de emotionele thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De middenvelder neemt de plaats in van Pablo Rosario, die gepasseerd is. Het duel in het Philips Stadion staat met name in het teken van het overlijden van clubicoon Willy van der Kuijlen.

De 23-jarige Sangaré zat bij de laatste twee competitiewedstrijden van PSV op de bank, maar krijgt van trainer Roger Schmidt dus weer de kans om zich te bewijzen. De Ivoriaan werd vorig jaar voor 9 miljoen euro overgenomen van het Franse Toulouse.

Verder is het elftal van PSV ongewijzigd voor het duel met FC Groningen. Yvon Mvogo verdedigt het doel van de thuisploeg en Denzel Dumfries, Jordan Teze, Nick Viergever en Philipp Max vormen de verdediging.

Naast Sangaré staat Olivier Boscagli op het middenveld, terwijl Mario Götze en Cody Gakpo de Eindhovense flanken bestrijken. Donyell Malen en Eran Zahavi staan traditiegetrouw in de punt van de aanval. Mohamed Ihattaren zit opnieuw op de bank.

PSV staat zaterdagavond uitgebreid stil bij het overlijden van Van der Kuijlen, die maandag op 74-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer. De spelers dragen rouwbanden en een herdenkingsshirt met de naam en het rugnummer (11) van de Eredivisie-topscorer aller tijden.

Voorafgaand aan het duel wordt één minuut stilte in acht genomen, net zoals in alle andere Eredivisie-stadions. Eerder op de dag nam een klein gezelschap in het Philips Stadion afscheid van Van der Kuijlen.

Geen Robben bij Groningen

Bij FC Groningen ontbreekt Arjen Robben. De 37-jarige aanvaller, die van 2002 tot 2004 in Eindhoven speelde, hield wat klachten over aan zijn rentree twee weken geleden tegen sc Heerenveen. Hij trainde afgelopen week al wel weer mee met de groep van trainer Danny Buijs, maar bleef uit voorzorg in Groningen.

PSV moet nog alles in het werk stellen om tweede te worden in de Eredivisie. De nummer twee plaatst zich aan het einde van het seizoen voor de voorronde van de Champions League, waar miljoenenpremies te verdienen zijn. AZ heeft evenveel punten (61) als PSV en treft zondag koploper Ajax.

PSV-FC Groningen begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidrechter Jeroen Manschot. In het Philips Stadion zijn vierduizend supporters welkom. Het duel in Eindhoven is net als alle andere Eredivisie-wedstrijden aangemerkt als proefevenement.

Foto: Pro Shots

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Sangaré, Boscagli; Götze, Gakpo, Zahavi, Malen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Dammers, Itakura; El Hankouri, D. Van Kaam, El Messaoudi, Matusiwa, Gudmundsson; Suslov, Strand Larsen.

