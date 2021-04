Sc Heerenveen moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle zonder topscorer Henk Veerman én Joey Veerman stellen. De spits en de middenvelder zijn positief getest op het coronavirus.

Het gemis van Veerman en Veerman is een forse domper voor Heerenveen. Henk Veerman is met veertien competitietreffers topscorer bij de Friezen, terwijl Joey Veerman met zeven doelpunten en negen assists dit seizoen ook van grote waarde is.

Het is niet bekend wanneer Veerman en Veerman positief zijn getest. Door de afwezigheid van het duo zijn er basisplaatsen voor de Zweedse spits Benjamin Nygren en middenvelder Rodney Kongolo. Ook linksback Lucas Woudenberg staat aan de aftrap.

De wedstrijd tussen nummer tien Heerenveen en nummer dertien PEC begon om 16.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink. Bij de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion zijn tweeduizend toeschouwers welkom.

Voor het duel wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan PSV-icoon Willy van der Kuijlen. De topscorer aller tijden in de Eredivisie overleed maandag op 74-jarige leeftijd.

Opstelling Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Dresevic, Woudenberg; Schöne, De Jong, Kongolo; Van Bergen, Nygren, Halilovic.

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Drost, Nakayama, Huiberts; Clement, Tedic, Manuel.

