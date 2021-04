Chelsea heeft zaterdag een zeer belangrijke zege geboekt op West Ham United (0-1), een directe concurrent in de strijd om een Champions League-ticket. Liverpool verspeelde punten in een krankzinnige slotfase tegen Newcastle United (1-1) en Watford stelde promotie naar de Premier League veilig.

Timo Werner was de matchwinner bij West Ham United-Chelsea. De aanvaller, die afgelopen zomer voor 53 miljoen euro overkwam van RB Leipzig, krijgt regelmatig kritiek in zijn debuutseizoen bij Chelsea, maar zijn zesde Premier League-treffer van deze jaargang was erg belangrijk.

De 25-jarige Werner schoot vlak voor rust raak van een meter of 8 na een prima voorzet van Ben Chilwell. De Duitser maakte zijn eerste goal sinds 15 februari (2-0-zege op Newcastle United). Hij is dit seizoen in alle competities al wel direct betrokken geweest bij 23 doelpunten (elf goals en twaalf assists).

West Ham eindigde het duel met tien man door een rode kaart - na ingrijpen van de VAR - voor verdediger Fabián Balbuena in de 81e minuut.

Hakim Ziyech viel een kwartier voor tijd in bij Chelsea, dat de vierde plek nu een stuk steviger in handen heeft. 'The Blues' hebben drie punten voorsprong op nummer vijf West Ham. De top vier mag volgend seizoen meedoen aan de Champions League.

Liverpool incasseerde weer een flinke tik. Liverpool incasseerde weer een flinke tik. Foto: ANP

Liverpool incasseert gelijkmaker in 95e minuut

Liverpool staat door het puntenverlies tegen Newcastle United zesde met vier punten minder dan Chelsea. De regerend kampioen leidde bij het ingaan van de blessuretijd met 1-0 door een doelpunt van Mohamed Salah in de derde minuut. De Egyptenaar rondde fraai af na een afgeslagen voorzet van Sadio Mané.

In de zenuwslopende slotfase gebeurde er veel op Anfield. Callum Wilson leek in de 92e minuut de gelijkmaker binnen te schieten voor de bezoekers, maar de VAR zag dat de spits in de rebound de bal op zijn arm kreeg nadat keeper Alisson Becker zijn eerste poging had gekeerd, en keurde de treffer af.

Drie minuten later kwam Newcastle United alsnog langszij. Invaller Joe Willock kreeg de bal rond de penaltystip voor de voeten en zijn schot belandde via de inglijdende verdediger Fabinho in het doel van de ploeg van basisklant Georginio Wijnaldum: 1-1.

Newcastle United-manager Steve Bruce viert de gelijkmaker met zijn spelers. Newcastle United-manager Steve Bruce viert de gelijkmaker met zijn spelers. Foto: ANP

Watford promoveert naar Premier League

Watford keert een jaar na de degradatie terug in de Premier League. De Londense ploeg won zaterdag in een stadsderby met 1-0 van Millwall. De Senegalese spits Ismaïla Sarr maakte al na tien minuten uit een door hemzelf verdiende strafschop de enige treffer.

Vorige week verzekerde koploper Norwich City zich al van promotie naar het hoogste niveau in Engeland. De ploeg van doelman Tim Krul heeft in de laatste twee duels nog twee punten nodig om het kampioenschap veilig te stellen.

Brentford is als enige ploeg al zeker van deelname aan de play-offs om promotie. Bournemouth, Barnsley en Swansea City hebben ook goede papieren om zich te plaatsen voor de nacompetitie.

