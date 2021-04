Bij de Eredivisie-wedstrijden op zaterdag en zondag wordt alsnog een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Willy van der Kuijlen, meldt de KNVB zaterdag. De Eredivisie-topscorer aller tijden en PSV-icoon overleed maandag op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer.

In eerste instantie kondigde de KNVB geen minuut stilte bij de Eredivisie-duels van dit weekend aan. Bij Willem II-RKC werd die vrijdag ook niet gehouden. Volgens een woordvoerder van de KNVB is het besluit pas vrijdagavond na overleg met de Eredivisie CV genomen.

"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", aldus de zegsman. Bij de voetbalbond is er geen vast protocol voor een minuut stilte bij de dood van clubiconen. Clubs kunnen individueel een verzoek indienen. "Het is lastig om een grens te bepalen wanneer we wel en niet een minuut stilte in de hele competitie houden."

De spelers van PSV dragen zaterdagavond speciale herinneringsshirts en rouwbanden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De Eindhovenaren waren voor het besluit van de KNVB al van plan een minuut stilte te houden ter ere van Van der Kuijlen.

De legendarische aanvaller kwam tussen 1964 en 1981 voor PSV uit en maakte in 528 competitiewedstrijden liefst 308 treffers voor de Eindhovenaren. Met 311 doelpunten - hij scoorde ook drie keer voor MVV in het seizoen 1981/1982 - is hij topscorer aller tijden in de Eredivisie.

'Skiete Willy', zoals de bijnaam van Van der Kuijlen luidde, speelde bovendien 22 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij zeven keer scoorde. Zaterdag is in een klein gezelschap in het Philips Stadion afscheid genomen van 'Mister PSV'.