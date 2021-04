Trainer Ronald Koeman denkt dat FC Barcelona al zijn resterende zeven wedstrijden moet winnen om kampioen van Spanje te kunnen worden. De Catalanen moeten een achterstand van vijf punten op koploper Atlético Madrid zien goed te maken, al hebben ze nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

"We kunnen inderdaad bijna geen punt meer laten liggen. Anders heb je minder mogelijkheden om kampioen te worden", aldus Koeman zaterdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Villarreal. "Ik weet niet hoeveel punten we nodig hebben, maar we moeten er in elk geval veel pakken."

De ploeg van Koeman is in een meeslepende titelstrijd verwikkeld in Spanje. Real Madrid (drie punten achterstand), FC Barcelona (vijf punten) en zelfs Sevilla (zes punten) zitten allemaal op het vinkentouw en hopen op een misstap van koploper Atlético Madrid, die in december vorig jaar nog dertien punten losstond van de concurrentie.

"De teams ontlopen elkaar weinig", aldus Koeman. "Atlético, Real en Sevilla winnen veel wedstrijden. Ons voordeel is dat we nog een wedstrijd tegen Atlético spelen en hen dus ook kunnen verslaan. Het wordt een gevecht tot de laatste speeldag."

FC Barcelona moet zondag een lastige horde nemen met een uitwedstrijd tegen nummer zeven Villarreal. "Maar dit is niet de lastigste uitwedstrijd die we nog te gaan hebben", meent Koeman. "Het hangt allemaal van onszelf af. Als we energiek zijn, kunnen we winnen. Bovendien hebben de concurrenten ook nog zware wedstrijden te spelen."

Atlético Madrid gaat zondag op bezoek bij Athletic Club, terwijl Real Madrid zaterdag subtopper Real Betis ontvangt. Het Sevilla van spits Luuk de Jong reist zondag af naar Granada, dat nog tot de kwartfinales van de Europa League reikte.

