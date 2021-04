Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, een van de initiatiefnemers van de Super League, heeft zaterdag nog maar eens benadrukt dat clubs niet zomaar uit het project kunnen stappen. De 74-jarige Spanjaard denkt zelfs nog steeds dat de elitecompetitie er gaat komen en blijft rekenen op de steun van investeerder JPMorgan Chase.

Van de twaalf oprichters zijn alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus nog voorstander van een Super League. Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur en Liverpool trokken zich stellig terug, terwijl ook Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan op dit moment geen perspectief meer zien.

"Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat een bindend contract betekent. De clubs kunnen niet vertrekken", zegt Pérez zaterdag in een interview met het Spaanse AS. "Sommige hebben door de toegenomen druk gezegd dat ze niet meer mee willen doen. Maar dit project, of een vergelijkbare versie, gaat er komen. Ik hoop heel snel."

De Super League werd in de nacht van zondag op maandag aangekondigd, maar dinsdagavond trokken alle Premier League-clubs zich al terug. De Engelse ploegen bezweken onder de grote druk die was ontstaan door kritiek van voetbalbonden, clubs en met name supporters, die woedend de straat opgingen om te protesteren.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez heeft nog steeds veel geloof in een nieuwe competitie zoals de Super League.

Pérez ontkent dat geldschieter JPMorgan zich terugtrekt

Hoewel de Super League er in de oorspronkelijke vorm niet zal komen, geeft Pérez de moed nog niet op. De preses van Real ligt ook niet wakker van de uitspraken van geldschieter JPMorgan, die vrijdag toegaf de hele deal te hebben onderschat. De Amerikaanse bank zou 3,5 miljard euro in het controversiële project stoppen.

"Het is niet waar dat ze zich hebben teruggetrokken. De bank neemt wat tijd om te reflecteren, maar onze samenwerking is nog intact. Dat geldt ook voor de twaalf clubs die de Super League wilden oprichten", aldus Pérez.

"We moeten nu even een paar weken wachten vanwege de woede van wat mensen die hun privileges niet willen verliezen en het project manipuleren. Als we veranderingen moeten doorvoeren, zullen we dat niet nalaten. Maar de Super League is het beste idee dat we hadden kunnen bedenken om het voetbal te redden."

Chelsea voegt zich in rijtje clubs dat zich verontschuldigt

Waar AC Milan, Internazionale en Atlético alleen bekendmaakten zich terug te trekken, besloten veel Engelse clubs diep door het stof te gaan. In navolging van eigenaren Stan Kroenke (Arsenal) en John W. Henry (Liverpool) is het nu de steenrijke Chelsea-eigenaar Roman Abramovich die zich verontschuldigt bij de fans.

"We zetten ons als club altijd in voor een open dialoog met onze fans, maar dat was dit keer vanwege tijdgebrek en geheimhoudingsplicht niet mogelijk", zo staat er in een verklaring op de site van Chelsea.

'The Blues' zeggen al vanaf het begin twijfels te hebben gehad over het gesloten karakter van de elitecompetitie. "Die twijfels hadden we moeten bespreken voordat we toezeggingen zouden doen. Het was een fout besluit om ons aan het project te verbinden, en daar hebben we veel spijt van."

Supporters van Chelsea lieten dinsdagavond van zich horen door bij Stamford Bridge te protesteren. Diezelfde avond besloot de zesvoudig kampioen van Engeland zich net als de andere vijf deelnemende Premier League-clubs te distantiëren van de Super League.