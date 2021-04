Ajax heeft zondag aan een overwinning op AZ genoeg om zich vier speelronden voor het einde voor het Eredivisie-seizoen al (officieus) tot kampioen te kronen. Davy Klaassen, die in de zomer van 2020 terugkeerde in Amsterdam, vindt dat de sterke mentaliteit van zijn ploeg het verschil heeft gemaakt.

"We hadden vaak de goede instelling. Dat lijkt makkelijk, maar daarvoor moet je iedere dag hard werken", zegt Klaassen, die in het bijzonder lovend is over Edson Álvarez en Lisandro Martínez. De Mexicaan en de Argentijn waren aan het begin van dit seizoen niet verzekerd van een basisplek, maar zijn nu al maanden vaste krachten.

"Álvarez en Martínez verdienen een groot compliment. Het is niet makkelijk als je eerst veel speelt, dan weer weinig en er vervolgens steeds moet staan. Opgeven bestaat niet voor ze."

Ajax is vrijwel het hele seizoen dominant in de Eredivisie, al was het in december en begin dit jaar behoorlijk onrustig door verschillende incidenten. Quincy Promes werd verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, André Onana kreeg een dopingschorsing en recordaankoop Sébastien Haller werd niet ingeschreven voor de Europa League.

"Dat van André en Sébastien in een paar dagen tijd viel ons wel rauw op het dak", bekent de 28-jarige Klaassen. "Maar het heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Wat er ook gebeurt, wij worden kampioen, dachten we."

Davy Klaasen knuffelt de geblesseerde Daley Blind na het veroveren van de KNVB-beker met Ajax. Davy Klaasen knuffelt de geblesseerde Daley Blind na het veroveren van de KNVB-beker met Ajax. Foto: Pro Shots

'Ik sluit niet uit dat ik nooit meer wegga bij Ajax'

Toen Ajax begin 2021 iets moeizamer leek te draaien, veranderde Klaassen van controlerende in aanvallende middenvelder. Maar liefst acht keer vierde hij dit seizoen de belangrijke openingstreffer. "Dat is denk ik geen toeval, al heb ik er geen verklaring voor", zegt de geboren Hilversummer, die in totaal dertien officiële treffers maakte dit seizoen.

In zijn eerste periode bij Ajax speelde Klaassen vrijwel altijd als aanvallende middenvelder. Hij verliet de Amsterdammers in 2017 voor Everton, om na een mislukt Premier League-avontuur via Werder Bremen weer terug te keren op het oude nest.

"Toen ik hier in 2017 vertrok, was ik met 24 jaar bijna de oudste en had ik het gevoel dat we maar niet verder kwamen. Nu wordt er meer geld uitgeven en daardoor zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld ervaren spelers terug te halen", zegt Klaassen.

"Ik heb het hartstikke naar mijn zin en sluit niet uit dat ik hier nooit meer wegga. Maar het is ook te vroeg om te zeggen dat ik hier altijd blijf."

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondag om 14.30 uur. Alleen als PSV zaterdagavond niet wint van FC Groningen (aftrap 18.45 uur), kunnen de Amsterdammers de landstitel tegen AZ officieel veiligstellen.