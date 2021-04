Jay Gorter kan moeilijk onder woorden brengen hoe blij hij is met het breken van het vijftig jaar oude cleansheetrecord van Tonny van Leeuwen. De doelman van Go Ahead Eagles hield vrijdag tegen Jong FC Utrecht voor de 24e keer dit seizoen de nul en zette daarmee het record op zijn naam.

"Dit is geweldig, maar het overheerst niet", zei Gorter na afloop van het met 0-1 gewonnen duel in Utrecht bij ESPN. "Ik ben heel zelfkritisch en sta niet heel blij voor de camera, want het was vanavond niet best aan onze kant. Morgenochtend dringt het wel tot me door. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Er komt de laatste tijd veel op me af."

Het oude record stond sinds het seizoen 1970/1971 op naam van Van Leeuwen, die destijds 23 keer zijn doel schoonhield namens het Groningse GVAV. Gorter kwam vorige week zaterdag na de gewonnen wedstrijd tegen Almere City (3-0) al op gelijke hoogte met de legendarische doelman, die een eigen standbeeld heeft bij het stadion van FC Groningen.

De twintigjarige Gorter had niet verwacht dat het dit seizoen zover zou komen. "Ik wilde gewoon het seizoen lekker doorkomen en laten zien wat ik in petto heb. Dat het zo zou gaan lopen, had niemand verwacht, denk ik."

Dankzij zijn optredens in het doel van Go Ahead Eagles staat de voormalige jeugdkeeper van Ajax en AZ in de belangstelling van enkele clubs uit de Eredivisie. Over zijn toekomst bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Deventer, die nog altijd in de race voor promotie naar het hoogste niveau is, wilde hij echter weinig kwijt.

"Ik stop dat nog even in de doofpot. Het enige wat ik kan vertellen, is dat ik mijn contract heb verlengd en dat er veel belangstelling is, daar ga ik niet over liegen. Ik ga rustig uitstippelen wat voor mij het beste kan zijn. Ik ben blij dat ik als jonge jongen hier zo veel speelminuten kan maken. Maar als ik op een hoger niveau kan spelen, dan ga ik daar naar kijken."