Arsenal-manager Mikel Arteta weigerde vrijdagavond om doelman Bernd Leno af te vallen na diens vreselijke blunder in de Premier League-wedstrijd tegen Everton. Door de fout van de Duitser verloren 'The Gunners' met 0-1 en is Europees voetbal verder buiten bereik.

"Ik heb nog niet met hem gesproken, maar Bernd doet het prima bij ons. Het maken van fouten hoort nou eenmaal bij voetbal", zei Arteta op zijn persconferentie na de wedstrijd in het Emirates Stadium.

Leno ging een kwartier voor tijd bij een 0-0-stand in de fout. Richarlison gaf vanaf de rechterkant een lage voorzet die in de handen van de Arsenal-keeper leek te verdwijnen, maar via de vingertoppen en het been van Leno belandde de bal op pijnlijke wijze in zijn eigen doel.

Arsenal kwam na die blunder niet meer terug in de wedstrijd en zag concurrent Everton daardoor een gat van zes punten slaan. De Londenaren, op dit moment de nummer negen in de Premier League, moeten in de laatste vijf wedstrijden op een klein wonder hopen om volgend seizoen mee te mogen doen aan Europees voetbal.

"We verloren de wedstrijd door verschillende oorzaken", bleef Arteta zijn doelman Leno verdedigen. "Er zijn dingen die we beter kunnen en ook moeten doen. Soms heb je er geen invloed op, maar helaas hoort dat erbij. Ik maak zelf ook veel fouten en dat geldt voor iedereen die actief is in de voetballerij."

De Arsenal-coach piekert er dan ook niet over om Leno te passeren, ook al kreeg de van Brighton & Hove Albion gehuurde Mathew Ryan vorige week tegen Fulham (1-1) nog de voorkeur onder de lat. "We hebben twee heel goede keepers en 'Mat' kreeg die kans omdat hij het verdiende. Maar Bernd blijft mijn nummer één."

