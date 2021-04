De feestvreugde was vrijdagavond logischerwijs groot bij SC Cambuur na het veiligstellen van de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Voor trainer Henk de Jong was het de tweede keer dat hij de club uit Leeuwarden naar het kampioenschap leidde.

"Je weet dat het gaat gebeuren, maar kampioen worden went nooit. Het is wel leuk", zei De Jong met gevoel voor understatement tegen ESPN, acht jaar na zijn eerste titel met Cambuur. "Toen begon ik als assistent en kwam ik bovendien uit het amateurvoetbal. Dan weet je niet wat je overkomt. Nu ben ik vrij rustig hoor."

Cambuur kende aanvankelijk een probleemloze avond tegen Jong AZ, want bij rust stond het al 0-4 in Alkmaar. Aan het begin van de tweede helft leek de koploper in de Eerste Divisie wat minder scherp en kwam Jong AZ in het eerste kwartier na rust terug tot 2-4.

"Ik zei in de rust nog tegen de jongens dat ze verdomme nóg scherper moesten zijn dan in de eerste helft", aldus De Jong. "Normaal ben ik vrij rustig, maar ik vind dat ik er na rust even bovenop moest zitten, en dat heb ik gedaan. Je wordt er een paar jaar ouder van, maar ja."

Jong AZ slaagde er niet meer in om de aansluitingstreffer te maken in het AFAS Stadion en dankzij het 2-2-gelijkspel van De Graafschap tegen Almere City was de 4-2-overwinning van Cambuur genoeg om al na 35 wedstrijden het kampioenschap veilig te stellen.

62 SC Cambuur onthaald door feestvierende fans na veiligstellen titel

Topscorer Mühren denkt dat Eerste Divisie-record lastig wordt

Een van de doelpuntenmakers aan de kant van Cambuur was Robert Mühren, die voor het zesde competitieduel op rij tot scoren kwam en zijn 35e treffer van het seizoen maakte. Hij heeft nog negen goals nodig om het record van Joop Schuman te evenaren, die in het seizoen 1961/1962 liefst 44 keer doel trof in de Eerste Divisie.

"Dat record wordt wel lastig, dan had ik er nu eigenlijk drie moeten maken", zei een in feestkleding gehulde Mühren bij ESPN. "Ik ga er natuurlijk wel vol voor, maar ik ben al best tevreden met dit aantal hoor."

De 31-jarige Mühren, die vorig seizoen met 26 treffers al goud waard was, schrok net als zijn trainer wel even van de manier waarop Cambuur de tweede helft begon. "Ik heb niet vaak gezien dat we achterin zenuwachtig worden, maar daarna pakten we het goed op en kwamen ze er niet meer doorheen."

"In de eerste helft waren we wel een geoliede machine, de tweede ietsje minder. Als je met rust dik voorstaat, wordt het ook eigenlijk nooit meer 0-8 of 0-9. Met deze uitslag zijn we tevreden. We willen gewoon de beste zijn en dat laten we het hele jaar al zien. Dit is het toetje."

Robert Mühren is met zijn doelpuntenproductie dit seizoen onmisbaar bij SC Cambuur. Robert Mühren is met zijn doelpuntenproductie dit seizoen onmisbaar bij SC Cambuur. Foto: ANP

