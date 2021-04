Arsenal is vrijdagavond tegen de dertiende nederlaag van dit Premier League-seizoen aan gelopen. 'The Gunners' gingen op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Everton door een enorme blunder van doelman Bernd Leno.

Leno ging een kwartier voor tijd hopeloos in de fout in het Emirates Stadium. De Duitser liet een voorzet van Richarlison door zijn benen schieten en het doel in hobbelen.

In de eerste helft in het Emirates Stadium kregen beide ploegen kansen. Everton-middenvelder Gylfi Sigurdsson was met een vrije trap op de lat het dichtst bij de openingstreffer.

Kort na rust leek Arsenal een penalty te krijgen na een overtreding van Richarlison, maar na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Jonathan Moss dat de thuisploeg toch niet mocht aanleggen vanaf 11 meter. In blessuretijd voorkwam Everton-doelman Jordan Pickford nog puntenverlies met een redding op een inzet van invaller Martinelli.

Door de nederlaag blijft Arsenal negende op de ranglijst. Bovendien ziet de ploeg van coach Mikel Arteta nummer acht Everton verder weglopen. Het verschil tussen de twee ploegen is nu zes punten. 'The Toffees' hebben bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League, de nummers vijf en zes voor de Europa League en de nummer zeven voor de nieuwe Conference League. Everton heeft een punt achterstand op nummer zeven Liverpool, dat zaterdag Newcastle United nog ontvangt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League