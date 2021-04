Bij Willem II waren ze dolblij dat ze vrijdag voor het eerst sinds september weer voor de eigen fans konden spelen. De Tilburgers konden de tweeduizend aanwezige supporters ook een passend cadeau geven door met 1-0 van RKC Waalwijk te winnen.

"Het leek wel of het hele stadion vol zat. Het was fantastisch, hier hebben we lang op gewacht. Zo hoort voetbal te zijn", zei Willem II-aanvoerder Sebastian Holmén na de wedstrijd tegen ESPN.

"We speelden met agressie en pressing. Dan is het extra fijn als de fans zo achter je staan", aldus Holmén, die na afloop zijn shirt aan een van de supporters gaf. "Ze hebben het verdiend."

Collega-verdediger Sven van Beek genoot ook van de aanwezigheid van de fans op de tribune. "Het was fijn dat er eindelijk weer publiek aanwezig was. Zij hebben ons af en toe echt door dit duel heen gesleept."

In Tilburg waren geen fans van RKC aanwezig, maar desondanks was middenvelder Vurnon Anita blij dat hij weer in een stadion kon spelen met publiek. "Het was heerlijk, het brengt wat meer leven in het spel. Hopelijk kunnen we het zo voortzetten."

Door een doelpunt van Vangelis Pavlidis won Willem II met 1-0 van RKC. De Tilburgers staan nog wel vijftiende, maar de achterstond op nummer veertien RKC is nu slechts één punt.

Vangelis Pavlidis tekende voor het winnende doelpunt in Tilburg. Foto: Pro Shots

