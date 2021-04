NAC Breda heeft vrijdagavond een dure nederlaag geleden in de strijd om de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Excelsior.

Mounir El Allouchi bracht NAC vlak voor rust uit een penalty op 1-0 in het Rat Verlegh Stadion. In de tweede helft draaide Reuven Niemeijer de achterstand van Excelsior met twee goals binnen zes minuten om in een voorsprong en bezorgde zijn ploeg daarmee de zege.

Door de nederlaag zakt NAC naar de vierde plaats en blijft de achterstand op nummer twee De Graafschap zes punten. De Doetinchemmers spelen later op de avond bovendien nog thuis tegen nummer drie Almere City. Er zijn na vrijdag nog drie speelrondes te gaan.

De nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie. Vorige week verzekerde koploper SC Cambuur zich al van promotie naar het hoogste niveau.

Helmond Sport-FC Eindhoven, de enige andere wedstrijd die vroeg in de avond plaatsvond, eindigde in 1-0. Alec Van Hoorenbeeck kroonde zich tot matchwinner door in blessuretijd het enige doelpunt te maken.

Naast De Graafschap-Almere City staan om 21.00 uur nog vijf wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie, waaronder Jong AZ-SC Cambuur.

