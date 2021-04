SC Cambuur is vrijdagavond kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen wonnen zelf met 2-4 bij Jong AZ, terwijl nummer twee De Graafschap met 2-2 gelijkspeelde tegen concurrent Almere City. NAC Breda leed een dure nederlaag tegen Excelsior.

Cambuur stond bij rust met 0-4 voor in het AFAS Stadion dankzij treffers van Peer Koopmeiners (eigen doelpunt), Robert Mühren, Issa Kallon en Erik Schouten. In de tweede helft scoorde Yusuf Barasi tweemaal namens Jong AZ.

Mühren maakte al zijn 35e goal van dit seizoen in de Eerste Divisie en kwam daarmee op gelijke hoogte met Dick Tol (1956/1957), Jan Bouman (1961/1962) en Ton Cornelissen (1990/1991). Alleen Joop Schuman scoorde vaker in één seizoen: 44 keer in 1961/1962.

Cambuur, dat zich vorige week al verzekerde van promotie naar de Eredivisie, heeft met nog drie speelrondes voor de boeg elf punten voorsprong op De Graafschap. Het is de derde titel voor de ploeg uit Leeuwarden in de Eerste Divisie, na 1992 en 2013.

Vorig jaar maart was Cambuur ook al dicht bij promotie. De competitie werd toen vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken en niet meer hervat. Het boze Cambuur had destijds een grote voorsprong op de concurrentie.

KNVB-directeur Eric Gudde reisde ondanks het advies van Cambuur-coach Henk de Jong met de kampioensschaal naar Alkmaar.

De Graafschap redt punt tegen Almere City

De Graafschap leed tegen Almere City een dure nederlaag in de strijd om de tweede plek, die ook recht geeft op rechtstreekse promotie. Elmo Lieftink opende al na twee minuten de score voor de Doetinchemmers, waarna Elias Sørensen en Thomas Verheydt de Flevolanders op 1-2 brachten. Diep in blessuretijd redde Jesse Schuurman een punt voor de thuisploeg.

Door de het gelijkspel blijft de voorsprong van De Graafschap op Almere City zes punten. De voorsprong op NAC Breda is nu zeven punten, want de Brabanders gingen op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Excelsior.

Mounir El Allouchi bracht NAC vlak voor rust uit een penalty op 1-0 in het Rat Verlegh Stadion. In de tweede helft draaide Reuven Niemeijer de achterstand van Excelsior met twee goals binnen zes minuten om in een voorsprong en bezorgde zijn ploeg daarmee de zege.

De Graafschap viert de 2-2 van Jesse Schuurman diep in blessuretijd.

Zevenklapper FC Den Bosch tegen Roda JC

Go Ahead Eagles passeerde Almere City en NAC op de ranglijst en is de nieuwe nummer drie. De Deventenaren wonnen dankzij een goal van Giannis Fivos Botos met 0-1 bij Jong FC Utrecht en hebben zes punten achterstand op De Graafschap.

FC Den Bosch haalde met 7-0 uit tegen Roda JC. Romano Postema maakte een hattrick voor de Brabanders, die de laatste plaats overdeden aan FC Dordrecht. Die ploeg verloor thuis met 0-1 van MVV door een treffer van Sven Blummel diep in blessuretijd.

Op Sportpark De Toekomst bezorgde Édgar Barreto NEC een 0-1 bij Jong Ajax, dat de wedstrijd met tien man eindigde door een rode kaart voor Neraysho Kasanwirjo. Helmond Sport won dankzij een goal van Alec Van Hoorenbeeck diep in blessuretijd met 1-0 van FC Eindhoven.

Teleurstelling bij NAC en vreugde bij Excelsior.

