Bondscoach Ryan Giggs van Wales is vrijdag aangeklaagd voor mishandeling van twee vrouwen. De oud-speler van Manchester United moet zich op 28 april voor de rechter in Manchester verantwoorden. Bij het EK van komende zomer zal Giggs hierdoor niet als bondscoach op de bank zitten.

De aanklager spreekt in de beschuldiging niet alleen van het af en toe fysiek mishandelen van één vrouw, maar ook van het slaan van een tweede vrouw. Volgens verschillende Britse media zou Giggs in zijn woning in Manchester zijn vriendin hebben mishandeld, waarbij zij lichtgewond raakte.

De 47-jarige Giggs ontbrak in november vorig jaar bij een aantal interlands van Wales na beschuldigingen van mishandeling van zijn vriendin. De politie van Manchester had de 64-voudig international van Wales kort daarvoor gearresteerd.

Giggs deed tijdelijk een stap opzij als bondscoach, maar hij ontkende de beschuldigingen en werd op borgtocht vrijgelaten. Ook bij de interlands van Wales in maart ontbrak hij.

Nu de voormalige aanvaller is aangeklaagd, maakte de Welshe voetbalbond "in het licht van dit besluit" bekend dat Robert Page tijdens het EK van komende zomer de rol van bondscoach van Wales op zich zal nemen. Hij wordt geassisteerd door Albert Stuivenberg. Assistent-coach Page verving Giggs ook al bij de recente interlands.

Wales begint het EK op 12 juni tegen Zwitserland. Italië en Turkije zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase.