FC Utrecht heeft vrijdag Anastasios Douvikas als nieuwe speler gepresenteerd. De Griekse international komt over van Volos NFC en is de eerste aanwinst van Utrecht voor het nieuwe seizoen.

De 21-jarige Douvikas tekent bij de Domstedelingen een contract tot de zomer van 2025. Douvikas is dit seizoen bij Volos goed voor tien doelpunten in 28 wedstrijden in de Griekse Super League. Hij staat daarmee gedeeld vierde op de topscorerslijst.

"Ik ben een harde werker en geef altijd het maximale en ik denk dat ik wat dat betreft uitstekend bij FC Utrecht pas. Ik had de luxe dat er meerdere clubs interesse in me toonde, maar had bij FC Utrecht het juiste gevoel", zegt Douvikas vrijdag.

"Dit is wat mij betreft de perfecte volgende stap in mijn carrière. FC Utrecht heeft, zo heb ik gehoord, fanatieke supporters. Ik kan niet wachten om hen te ontmoeten en om het shirt van FC Utrecht aan te trekken."

Douvikas maakte onlangs zijn debuut voor het nationale elftal van Griekenland. De aanvaller viel op 28 maart tijdens de oefenwedstrijd tegen Honduras (2-1-winst) halverwege in.