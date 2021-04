AZ-trainer Pascal Jansen hoopt dat zijn ploeg zondag een fysiek voordeel heeft in de topper tegen Ajax. De Alkmaarders spelen hun eerste wedstrijd in twee weken, terwijl het voor Ajax het derde duel in acht dagen tijd is.

Ajax won afgelopen zondag de bekerfinale (2-1 tegen Vitesse) en speelde donderdag in de competitie gelijk tegen FC Utrecht (1-1). AZ kwam deze maand pas twee keer in actie en voor het laatst op 10 april.

"Onze ploeg is hartstikke fit", zei Jansen vrijdag op zijn persconferentie. "Dat komt mede doordat we ons slechts hoeven te concentreren op één duel in de week en veel kunnen trainen. Ajax speelt juist veel wedstrijden achter elkaar. Met wijzigingen in hun basis was dat donderdag goed te zien."

AZ verloor in januari in Alkmaar met 0-1 (beker) en 0-3 (competitie) van Ajax. Jansen hoopt dat zijn ploeg zondag in de Johan Cruijff ArenA wel kan profiteren van de ruimtes die Ajax weggeeft. "En ik denk dat we als team dusdanig zijn gegroeid dit seizoen, dat we in balbezit Ajax onze wil wat meer op kunnen leggen."

AZ hoopt zondag op een beter resultaat tegen Ajax dan drie maanden geleden in Alkmaar.

Ajax zou titel kunnen pakken tegen AZ

Ajax kan zondag de titel pakken als de Amsterdammers winnen van AZ, maar alleen als PSV een dag eerder punten heeft verspeeld in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Jansen vindt het niet zo interessant of het wel of geen kampioensduel is in de ArenA.

"Wij focussen ons op wat wij kunnen beïnvloeden", aldus de coach. "Dat is de wedstrijd van zondag. PSV zal er ook alles aan doen om plek twee vast te houden, dus ons plan zal niet afwijken naar aanleiding van hun wedstrijd tegen FC Groningen."

AZ heeft met nog vijf duels evenveel punten als nummer twee PSV. De tweede plaats is aan het einde van het seizoen goed voor een ticket voor de voorrondes van de Champions League en kan daardoor veel geld opleveren.

AZ heeft zondag een bijna volledige selectie voor de topper (aftrap 14.30 uur). Alleen de inzetbaarheid van middenvelder Jordy Clasie is twijfelachtig. Aanvoerder Teun Koopmeiners keert terug na een schorsing.

