In navolging van Ronald Koeman hebben vrijdag ook de managers van grote clubs uit Engeland zich kritisch uitgelaten over de UEFA. Volgens de trainers denkt de Europese voetbalbond met de nieuwe Champions League-opzet veel te weinig aan de gezondheid van de spelers.

Vanaf 2024 krijgt de Champions League een nieuw format. Door de nieuwe opzet spelen clubs - tot de achtste finales - uiteindelijk meer Europese wedstrijden dan momenteel het geval is. Het miljoenenbal wordt ook uitgebreid van 32 naar 36 clubs.

Manchester City-coach Josep Guardiola is geen voorstander. "Het is elke keer hetzelfde liedje. De voetbalwereld wil meer kwaliteit, maar de UEFA gaat voor kwantiteit. Misschien moeten we de UEFA en de FIFA vragen het jaar langer te maken. Misschien kunnen we vierhonderd dagen in een jaar hebben?"

"De mensen die de voetbalkalender maken, houden geen rekening met spelers die moeten herstellen. Ik ben echter niet degene die ze dat moet vertellen. Wij geven slechts onze mening", vervolgde Guardiola vrijdag.

Koeman zei woensdag nog dat het de UEFA alleen maar om geld gaat. "Het is ongelofelijk hoeveel wedstrijden we moeten spelen. Iedereen heeft het over een Super League of een nieuwe opzet van de Champions League. UEFA praat wel veel, maar ze luisteren niet naar de trainers of de spelers."

Jürgen Klopp is ook niet blij met de UEFA. Foto: ANP

Klopp: Idee van de UEFA beviel mij meteen al niet

Liverpool-coach Jürgen Klopp sprak op zijn persconferentie woorden van gelijke strekking over de nieuwe Champions League-opzet. De Duitser is echter wel blij dat de Super League er niet gaat komen.

"Je kan niet altijd maar meer competities introduceren. Het is heel goed dat de nieuwe Super League van tafel is, maar de nieuwe Champions League is ook niet geweldig. De UEFA heeft me het idee laten zien en ik zei dat het me niet beviel, tien wedstrijden in plaats van zes."

"De enige mensen aan wie nooit iets wordt gevraagd zijn de trainers, de spelers en de fans. De UEFA heeft ons niks gevraagd, de Super League heeft ons niks gevraagd, het is altijd maar: speel meer wedstrijden. En dat is niet mogelijk", aldus Klopp.

Ook Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United vindt het goed dat de Super League er niet komt. "Het was een slecht idee. Ik ben blij dat de fans hun stem hebben laten horen en dat we naar hen hebben geluisterd. Het heeft de voetbalpiramide samengebracht."