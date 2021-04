De UEFA denkt nog na over mogelijke sancties tegen de twaalf clubs die van plan waren de Super League op te starten. Dat bevestigt de Europese voetbalbond vrijdag na overleg met het uitvoerend comité.

"Het uitvoerend comité is vandaag op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de Super League, met daarbij de mogelijke opties die de UEFA heeft en de eventuele stappen die momenteel overwogen worden", meldt de UEFA in een verklaring.

Het is nog niet duidelijk wat voor soort sancties de bond in gedachten heeft. Ook is nog onbekend of er onderscheid tussen bepaalde clubs gemaakt zal worden. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet eerder wel weten dat de bond er rekening mee zal houden dat de Engelse clubs "hun fout hebben toegegeven", maar dat de overige clubs contact met hem moeten opnemen.

Wel is al uitgesloten dat de clubs die bij de Super League betrokken waren en nog in de Champions League of Europa League actief zijn uit het toernooi worden gezet. Het gaat in dat geval om Manchester City, Chelsea en Real Madrid (Champions League) en Manchester United (Europa League).

Real-coach Zinédine Zidane zei vrijdag op een persconferentie dat hij het niet meer dan logisch vindt dat zijn ploeg Europees actief blijft. "We hebben het recht om in de Champions League te spelen en we gaan ons daarop voorbereiden. Uitsluiting zou absurd zijn."

Real Madrid speelt dinsdag thuis tegen Chelsea in de halve finales van de Champions League. Een dag later gaat Manchester City op bezoek bij Paris Saint-Germain. De returns in Engeland zijn een week later.