Trainer Dick Advocaat van Feyenoord ziet het duel met Vitesse van zondag als een "cruciale wedstrijd" voor het restant van het seizoen. De Arnhemmers staan op de vierde plaats in de Eredivisie, met twee punten meer dan Feyenoord.

De ploeg die als vierde eindigt, krijgt een ticket voor de derde voorronde van de nieuwe Conference League; de nummer vijf moet de play-offs in.

"Het resultaat van zondag is heel bepalend voor de resterende wedstrijden", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie in Rotterdam. "Bij een nederlaag staan we vijf punten achter op Vitesse en dan wordt het wel heel moeilijk."

"We spelen liever geen play-offs. Maar uiteindelijk gaat het om het veroveren van een plek in Europa, dat hopen we zo snel mogelijk te doen. Lukt het niet via de reguliere competitie, dan maar via de play-offs."

Advocaat erkende dat Feyenoord een "moeizaam seizoen" heeft. "Met corona, blessures, wel of geen aankopen. Het einde is in zicht, de jongens weten dat ze vierde moeten worden om een week eerder op vakantie te kunnen gaan."

Feyenoord verloor vlak voor de winterstop in Arnhem met 1-0 van Vitesse. Advocaat paste zijn ploeg toen aan aan de thuisclub en liet Feyenoord in een 5-3-2-systeem voetballen. "Ik weet niet of ik dat nu weer ga doen, dat hangt af van mijn gevoel. En het gevoel is toch vooral dat we deze wedstrijd moeten winnen."

118 Waarom de Conference League de tweede plek extra belangrijk maakt

'Voor spelers geweldig dat er fans zijn'

In De Kuip zijn zondag voor het eerst in maanden weer eens toeschouwers welkom, in het kader van de landelijke pilots die de overheid laat uitvoeren. "Het aantal van 6.500 is natuurlijk wel heel erg jammer, in zo'n groot stadion", aldus Advocaat. "Maar voor de spelers is het geweldig dat er weer wat mensen zitten, dat er weer geluid en reactie komt."

Op de al langer geblesseerde Bart Nieuwkoop na beschikt Advocaat over een volledig fitte selectie.

Bij Vitesse ontbreken verdedigers Eli Dasa, Maximilian Wittek en Jacob Rasmussen. Vitesse-trainer Thomas Letsch vertelde vrijdag dat Wittek de bekerfinale tegen Ajax van afgelopen zondag (2-1-nederlaag) met een gebroken arm heeft gespeeld.

Feyenoord-Vitesse begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie