Robert Lewandowski is precies op tijd hersteld van een blessure om zaterdag mee te kunnen doen in de kampioenswedstrijd van Bayern München tegen 1. FSV Mainz 05. De spits kan ook zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller heropenen.

De 32-jarige Lewandowski miste de laatste zes wedstrijden van Bayern door een bij de nationale ploeg van Polen opgelopen knieblessure. Hij hervatte deze week de training en behoort tot de selectie van trainer Hansi Flick voor het duel met Mainz.

Bayern verzekert zich zaterdag met een zege van de negende landstitel op rij en de 31e in totaal. Het verschil met nummer twee RB Leipzig is nu tien punten, met nog vier duels te gaan.

Lewandowski maakte dit seizoen in 25 competitiewedstrijden maar liefst 35 doelpunten. Bayern-legende Müller scoorde in het seizoen 1971/1972 veertig keer en is daarmee recordhouder in de Bundesliga.

"'Lewy' heeft vier weken aan de kant gestaan", zei Flick vrijdag op een persconferentie. "Maar hij is weer in goede vorm, dat laat hij op de training zien. We willen hem natuurlijk helpen in zijn recordjacht, maar de focus ligt op het kampioenschap."

Flick kan ook weer beschikken over middenvelder Leon Goretzka. Het is nog onzeker of Serge Gnabry kan meedoen tegen Mainz, de ploeg van de oud-Feyenoorders Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius.

