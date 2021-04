Roger Schmidt wilde vrijdag niet ingaan op vragen over een mogelijk vertrek bij PSV. De Duitse trainer wordt in eigen land in verband gebracht met Hertha BSC en Eintracht Frankfurt.

"Ik concentreer me nu op PSV, we willen voor de tweede plek strijden", zei Schmidt op een persconferentie in Eindhoven. "Hopelijk kunnen we ons plaatsen voor de voorronde van de Champions League van volgend seizoen."

Enkele Duitse media meldden eerder deze week dat Schmidt hoog op het verlanglijstje staat van Fredi Bobic, technisch directeur van Hertha BSC. De club uit Berlijn zou volgens boulevardkrant Bild binnenkort gesprekken voeren met Schmidt.

Bij Hertha ligt de huidige coach Pál Dárdai onder vuur. Met een zestiende plaats in de Bundesliga is de club uit de hoofdstad in een degradatiestrijd verwikkeld.

Ook subtopper Eintracht Frankfurt wordt met Schmidt in verband gebracht. De huidige nummer vier van de Bundesliga neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van trainer Adi Hütter, die naar Borusssia Mönchengladbach vertrekt.

Net als PSV kan Frankfurt zich nog plaatsen voor de Champions League. Bij zijn komst naar Eindhoven afgelopen zomer vertelde Schmidt al dat trainen in de grootste Europese competitie zijn doel is. De 54-jarige coach heeft nog een contract tot de zomer van 2022 in het Philips Stadion.

PSV mist alleen langdurig geblesseerden tegen Groningen

PSV speelt zaterdag (aftrap 18.45 uur) voor 4.500 toeschouwers een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. AZ, de grootste concurrent om de tweede plaats, gaat zondag op bezoek bij koploper Ajax.

De thuiswedstrijd van PSV zal in het teken staan van het overlijden van Willy van der Kuijlen, de topscorer aller tijden van de Eredivisie. Zaterdagmiddag vindt de uitvaartplechtigheid van 'Mister PSV' plaats in het Philips Stadion.

Schmidt vertelde dat hij een fitte spelersgroep tot zijn beschikking heeft. Alleen de langdurig geblesseerden Ryan Thomas, Mauro Júnior, Maxi Romero en Érick Gutiérrez ontbreken.

