FC Groningen-aanvoerder Arjen Robben doet zaterdag niet mee in het uitduel met PSV. De 37-jarige aanvaller, die twee weken geleden zijn rentree maakte na een half jaar blessureleed, blijft in Groningen om te trainen.

Volgens Danny Buijs is na overleg besloten dat het voor de routinier beter is om zaterdag een volledig training af te werken dan om in Eindhoven een paar minuten te spelen als invaller.

Robben gaat zich nu met een individueel programma richten op de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam van volgende week, meldt FC Groningen vrijdag op zijn site.

De 96-voudig Oranje-international maakte twee weken geleden in de derby tegen sc Heerenveen (0-2-nederlaag) zijn eerste minuten sinds 18 oktober. Hij kwam in de 78e minuut als invaller in het veld.

In totaal staat Robben dit seizoen op 56 speelminuten voor FC Groningen. De oud-speler van Bayern München maakte afgelopen zomer zijn comeback na een pauze van een jaar, maar moest sindsdien vooral revalideren van blessures.

Het duel tussen PSV en FC Groningen is belangrijk voor de titelstrijd. Als PSV zaterdag wint, kan Ajax zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ nog geen kampioen worden. Nummer zes Groningen strijdt om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

