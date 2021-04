Klaas-Jan Huntelaar en de andere spelers van Schalke 04 mogen zelf bepalen of ze dit seizoen nog voor de club willen uitkomen. Spelers en medewerkers werden dinsdag na de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld belaagd door een groepje fans.

"Ik kan ermee leven als een speler de resterende vier wedstrijden niet voor Schalke wil spelen", zei technisch directeur Peter Knäbel vrijdag tegen Bild. Volgens de technisch directeur voeren medewerkers van de club individuele gesprekken met de spelers en wordt er indien gewenst hulp aangeboden.

Schalke verloor dinsdag met 1-0 van Arminia Bielefeld, waardoor de volksclub voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga degradeert. Toen de spelersbus diep in de nacht aankwam bij het eigen stadion in Gelsenkirchen, stonden daar vijfhonderd à zeshonderd boze fans te wachten. Zij gooiden met vuurwerk en eieren en twee spelers zouden zijn geschopt.

"Er was sprake van grote agressie. Spelers moesten vluchten", zei een woordvoerder van de politie over de gebeurtenissen. Het belagen van de spelers wordt nog onderzocht.

Teammanager en oud-speler Gerald Asamoah vertelde donderdag aan Duitse media dat de situatie zeer bedreigend voelde. "Ik zal me twee beelden altijd blijven herinneren: een medewerker die op de grond lag en geschopt werd. En de angst in de ogen van Mike Büskens (assistent-trainer en clubicoon, red.)."

Schalke 04 komt komend weekend niet in actie omdat tegenstander Hertha BSC in quarantaine zit. Op 8 mei wacht Schalke een uitwedstrijd tegen Hoffenheim.

