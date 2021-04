Ajax heeft vrijdag de komst van Remko Pasveer afgerond. De 37-jarige keeper komt over van Vitesse en tekent voor twee jaar bij de koploper van de Eredivisie.

"Remko heeft de afgelopen twee seizoenen in de basis van Vitesse laten zien een stabiele en goede keeper te zijn, die ook goed kan meevoetballen", zegt directeur spelerszaken Marc Overmars op de website van Ajax. "We denken dat hij daardoor goed bij Ajax past."

De hoge leeftijd van de doelman was voor Ajax geen bezwaar. "Je ziet dat naarmate Remko ouder wordt, hij ook steeds beter is geworden. Het is de verwachting dat Maarten Stekelenburg op korte termijn bijtekent, waarmee we een stabiele basis hebben voor komend seizoen", zei Overmars.

De 38-jarige Stekelenburg is eerste keus sinds André Onana voor een jaar werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De 25-jarige Kameroener is pas in februari volgend jaar weer speelgerechtigd. Enkele maanden later loopt zijn contract bij Ajax af en de club en speler zijn het (nog) niet eens geworden over een nieuwe verbintenis.

Ajax heeft met de 21-jarige Kjell Scherpen nog een doelman met Eredivisie-ervaring in de gelederen. De keeper van Jong Oranje maakte onlangs een cruciale blunder in de Europa League tegen AS Roma, toen hij de geblesseerde Stekelenburg mocht vervangen.

Pasveer was met Vitesse bijna rond over nieuw contract

Donderdag werd bekend dat Pasveer zijn aflopende contract niet zou verlengen bij Vitesse. De oud-doelman van FC Twente, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PSV was aanvoerder van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

Zijn aanstaande overstap naar Ajax geeft Pasveer een speciaal gevoel. "Ajax is een club met een geweldige historie en een heel sterke selectie. Om daar deel van uit te gaan maken, is een mooie beloning na al die jaren hard werken."

Het scheelde weinig of Pasveer had zijn contract in Arnhem verlengd. "Ik was er bijna uit met Vitesse voor het verlengen met één jaar. Toen meldde Marc Overmars zich met een verhaal dat me heel erg aansprak."

"Ik kon hier voor twee jaar tekenen. Daarnaast is Ajax een geweldige club die voor mooi voetbal van achteruit staat. Een speelstijl waar ik erg van hou en die ook goed bij mij past", aldus de keeper die zondag nog met Vitesse de bekerfinale verloor van Ajax (2-1).

Pasveer is van plan om de concurrentiestrijd aan te gaan voor een basisplaats. "Ik sta er heel neutraal en open in. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar de afgelopen seizoenen bij Vitesse hebben me veel plezier en vertrouwen gegeven."