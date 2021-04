KNVB-directeur Eric Gudde zal vrijdagavond de schaal uitreiken aan SC Cambuur, als de Friezen de titel in de Keuken Kampioen Divisie veiligstellen. Cambuur-trainer Henk de Jong had Gudde vorige week nog geadviseerd thuis te blijven.

De Jong noemde het "niet verstandig" om Gudde de schaal te laten uitreiken, vanwege alle commotie van vorig jaar. De KNVB besloot toen het seizoen zonder promotie/degradatie af te breken, terwijl Cambuur op weg was naar de Eredivisie.

Een woordvoerder van de voetbalbond laat echter weten dat Gudde 'gewoon' naar Alkmaar gaat, omdat het uitreiken van de kampioensschaal tot de verantwoordelijkheden van de directeur betaald voetbal behoort.

Cambuur verzekerde zich vorige week al van promotie naar de Eredivisie en kan vrijdagavond in het uitduel met Jong AZ kampioen worden. De Friezen hebben met nog vier duels te gaan negen punten voorsprong op De Graafschap. De nummer twee speelt thuis tegen nummer vier Almere City FC.

Bij een gelijkspel van De Graafschap pakt Cambuur met een zege in Alkmaar de titel. Als de 'Superboeren' verliezen, volstaat voor de ploeg van De Jong ook een gelijkspel tegen Jong AZ.

De gemeente Leeuwarden wil Cambuur huldigen met een helikoptervlucht over de stad op zaterdag 1 mei. Een huldiging op een plein in Leeuwarden zit er vanwege de coronasituatie nu niet in.

59 Duizenden Cambuur-supporters negeren avondklok en vieren feest

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie