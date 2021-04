Bram van Polen blijft PEC Zwolle trouw. Het clubicoon heeft vrijdag zijn contract met een jaar verlengd en gaat daardoor voor zijn vijftiende seizoen bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie.

"Zoals ik vaker gezegd heb, zijn er twee voorwaarden noodzakelijk om mijn contract te verlengen. Ik wil me nog hartstikke fit voelen en ik wil daarbij van waarde kunnen zijn voor het team. Gelukkig is dit allebei na al die jaren nog steeds het geval", zegt de 35-jarige Van Polen op de site van PEC.

"Daarbij is dit mijn club en ligt hier mijn eindstation als voetballer, maar dat eindstation stellen we voor nu nog wel even uit. Natuurlijk gaan de jaren tellen, maar het lichaam kan het nog prima aan en ook mentaal voel ik me fris."

Van Polen is de op een na trouwste speler van de Eredivisie. Alleen Robert Zwinkels zit al langer onafgebroken bij zijn club. De 37-jarige keeper is bezig aan zijn zestiende seizoen bij ADO Den Haag.

Verdediger Van Polen staat op 402 officiële duels voor PEC. Daarmee is hij achter Albert van der Haar de nummer twee op de eeuwige ranglijst van de club uit Zwolle. Ook dit seizoen is de aanvoerder nog belangrijk voor PEC met 24 duels (22 basisplaatsen).

"Van de ervaring die Bram met zich meebrengt wordt iedere dag weer geprofiteerd door de andere jongens", zegt technisch manager Mike Willems. "Bij de trainingen loopt hij altijd voorop en op conditioneel gebied presteert hij nog altijd boven de norm. Dit alles maakt dat Bram een absolute meerwaarde is voor PEC Zwolle."

