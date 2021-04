Amsterdam zal komende zomer definitief als speelstad van het EK fungeren. De UEFA heeft vrijdag ingestemd met het plan van de KNVB om minimaal twaalfduizend toeschouwers toe te laten in de Johan Cruijff ArenA. Dublin en Bilbao zijn niet langer speelstad van het toernooi.

Een voorstel van lokale overheden in Bilbao voor het toelaten van publiek werd afgekeurd door de Spaanse voetbalbond, waarna voor het Andalusische Sevilla werd gekozen.

De Ierse regering kon ook geen toezegging doen over het toelaten van publiek. Sint-Petersburg krijgt de drie groepsduels die in Dublin gepland waren en de achtste finale van de Ierse hoofdstad verhuist naar Londen. Sint-Petersburg en Londen waren al gastheer van andere EK-duels.

München kreeg vrijdag van de Duitse overheid op het laatste moment de toezegging om 14.500 fans te mogen verwelkomen.

De UEFA beoordeelde vrijdag de plannen van de twaalf beoogde gaststeden. Begin deze maand moesten zij een plan indienen voor het toelaten van publiek bij wedstrijden.

Bij wedstrijden van Zenit Sint-Petersburg zijn dit seizoen al toeschouwers welkom. Bij wedstrijden van Zenit Sint-Petersburg zijn dit seizoen al toeschouwers welkom. Foto: Pro Shots

Oranje speelt alle groepsduels in Amsterdam

In Amsterdam zullen de drie groepsduels van Oranje worden gespeeld en een wedstrijd in de achtste finales. Indien de coronacijfers in juni gedaald zijn, worden er mogelijk zelfs meer dan twaalfduizend toeschouwers toegelaten.

Net als Amsterdam dienden de meeste andere speelsteden een plan in om circa 25 procent van het stadion te vullen. Boedapest wil het stadion zelfs volledig vullen en Sint-Petersburg en Bakoe zetten in op halfgevulde stadions.

"We hebben hard gewerkt met alle bonden en de lokale overheden voor een veilige en feestelijke omgeving voor de wedstrijden", meldt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. "Ik ben erg blij dat we bij alle wedstrijden toeschouwers kunnen verwelkomen op dit toernooi dat door het hele continent gespeeld wordt."

Het EK begint op 11 juni met Italië-Turkije in Rome. Oranje speelt in Amsterdam achtereenvolgens tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni).

Op 26 juni wordt een achtste finale (zonder Nederland) in de ArenA gespeeld. De EK-finale is op 11 juli in het Londense Wembley.