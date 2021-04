Ronald Koeman had de Spaanse pers ondanks de 5-2-zege van FC Barcelona op Getafe heel wat uit te leggen. Nadat alle verdedigers gewisseld waren, gaf de Spaanse topclub een comfortabele voorsprong donderdagavond bijna weg.

Bij een 3-1-voorsprong bij rust haalde Koeman Gerard Piqué en Clement Lenglet naar de kant. Nadat Getafe terug was gekomen tot 3-2, wisselde de duidelijk geïrriteerde trainer ook Óscar Mingueza. Dankzij twee treffers in de absolute slotfase kon Barcelona toch drie punten bijschrijven in de titelstrijd.

"De wissel van Piqué in de rust was vooraf afgesproken", legde Koeman uit in gesprek met Mundo Deportivo. Piqué speelde pas zijn tweede wedstrijd nadat hij begin maart een blessure opliep. "En Lenglet had al een gele kaart gekregen."

Kort nadat Getafe terug was gekomen tot 3-2, was in het lege stadion duidelijk hoorbaar dat Koeman ontevreden was over Mingueza. "Óscar, we spelen met drie verdedigers", riep de trainer naar de jonge verdediger.

De wissel enkele minuten later had niets met die uitbrander te maken, zei Koeman. "Ik ben niet boos op Óscar. Want als iemand een geweldig seizoen speelt, dan is hij het wel. Maar op tactisch gebied moet hij nog wat dingen leren."

"Jonge spelers moeten leren dat ze op het niveau van Barcelona elke wedstrijd goed moeten spelen", zei de voormalige bondscoach van Oranje. "Dat geldt niet alleen voor Mingueza, want ook Ronald Araújo en Pedri speelden vandaag minder goed dan normaal."

Stand boven in La Liga 1. Atlético Madrid 32-73

2. Real Madrid 32-70

3. FC Barcelona 31-68

4. Sevilla 32-67

'Als we verslappen, kan iedereen ons in de problemen brengen'

Araújo, die Piqué had vervangen, veroorzaakte de penalty waaruit Getafe de 3-2 maakte. De 22-jarige Uruguayaan maakte die fout in de 87e minuut goed door de verlossende 4-2 binnen te koppen.

Koeman baalde van de verslapping bij zijn ploeg in de tweede helft. "We kunnen het ons niet veroorloven om de concentratie te laten zakken, want dan kan elke ploeg je in de problemen brengen. Dat zag je in de tweede helft. Als we zo spelen, dan is de trainer de boosdoener."

Door de thuiszege blijft Barcelona volop meedoen in de titelrace met Atlético en Real Madrid. "Ik denk dat alle drie de teams ongeveer even sterk zijn", zei Koeman.

"We zijn allemaal goed in vorm en winnen veel wedstrijden. Verder hebben we ook alle drie een zwaar programma, het zal pas op het einde beslist worden", voorspelde de coach.

